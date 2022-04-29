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Жителям столицы рассказали о появлении новых парковок для грузовиков в городе

Араз Салехов
Город
Жителям столицы рассказали о появлении новых парковок для грузовиков в городе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 36А Карта всех событий

В столице до конца мая появятся еще четыре новых парковочных места для грузовых машин. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Эти парковочные места помогут снизить количество нарушений правил дорожного движения и сделают дороги еще безопаснее, упростят доставку грузов в магазины и рестораны. Всего в Москве работает 37 парковок для погрузки и разгрузки товаров, — рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Местоположение новых парковок можно увидеть на предоставленном информационном стенде.

Жителям столицы рассказали о появлении новых парковок для грузовиков в городе Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что парковочные места появятся в городе по просьбе московских предпринимателей. Парковки для грузовиков отмечены специальными дорожными знаками и информационными щитами. На парковках действует гибкий тариф, стоимость которого увеличивается с 31-ой минуты, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении оформления пропусков на въезд и передвижение по столице грузового транспорта.

Согласно новому постановлению, максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по городу увеличивается с пяти до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 рабочих дней.

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