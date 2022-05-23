Суд арестовал педофила, который домогался ребенка и избил его мать на юго-востоке столицы

Фото: пресс-служба суда

Люблинский районный суд арестовал мужчину, который изнасиловал ребенка и избил его мать. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, обвиняемый 1977 года рождения проведет под стражей два месяца — до 20 июля текущего года.

19 мая мужчина остался присмотреть за ребенком своей сожительницы и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Позже ребенок рассказал обо всем маме.

Та хотела обратиться в правоохранительные органы, но сожитель попытался помешать женщине и избил ее. Свидетелями этого стали родственники пары, которые вызвали скорую помощь и полицейских.