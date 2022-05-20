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Педофил домогался ребенка и избил его мать

Елена Самойлова
Происшествия
Педофил домогался ребенка и избил его мать
Фото: depositphotos

Педофил домогался ребенка и избил его мать на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 19 мая подозреваемый остался присмотреть за ребенком своей сожительницы и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Когда мать вернулась с работы, ребенок рассказал ей обо всем. Женщина хотела обратиться в правоохранительные органы, однако фигурант избил ее. Свидетелями этого стали родственники пары, которые вызвали скорую помощь и полицейских.

Злоумышленник задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

— Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, — резюмировала Иванова.

21 апреля стало известно и наказании для еще одного педофила, обвиняемого в сексуальном насилии над падчерицей — его арестовали.

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