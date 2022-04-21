Суд арестовал москвича, обвиняемого в сексуальном насилии над падчерицей

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом в четверг, 21 апреля, «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уточняется, что 48-летний обвиняемый будет находиться в СИЗО до 19 июня. По данным следствия, 18 апреля мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в квартире в Северо-Западном административном округе.

После этого девочка рассказала о случившемся матери. Та, в свою очередь, поделилась деталями инцидента со своей подругой во время обеда в кафе.

Разговор женщин услышал сидящий за соседним столиком посетитель, он и позвонил в полицию. Вскоре после этого 48-летнего мужчину задержали.

Его причастность к преступлению подтвердили в рамках следственных действий. Следственный комитет России ходатайствовал о его аресте.

Также 21 апреля стали известны результаты экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новоселова, которого обвиняют в изнасиловании.