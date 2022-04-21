Подтверждено экспертизой: адвокат Новоселова заявил о его невиновности по делу об изнасиловании

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В четверг, 21 апреля, адвокат Дмитрий Трубин, представляющий интересы спортсмена Максима Новоселова, огласил результаты экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела. Эти данные не подтверждают версию потерпевшей об изнасиловании. Об этом Трубин заявил корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам Трубина, на одежде его клиента не было обнаружено биологических следов, которые принадлежали бы девушке. Кроме того, на одежде потерпевшей также не было найдено никаких следов, свидетельствующих о контакте.

Защитник спортсмена отметил, что показания девушки об избиении со стороны Новоселова звучат весьма сомнительно. Так, в заключении судебно-медицинской экспертизы действительно указано, что у потерпевшей имеются ссадины, но кроме царапин в заключении не зафиксировано наличие гематом, синяков, либо иных серьезных повреждений.

— Обратите внимание на его вес (Новоселова — прим. «ВМ»), он боец ММА. От удара такого мужчины последствия точно были бы ощутимыми, — заявил Трубин.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении Новоселова, обвиняемого в изнасиловании, завершено.

Напомним, 27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, читайте в материале «Вечерней Москвы».