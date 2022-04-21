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СК попросит арестовать обвиняемого в сексуальном насилии над падчерицей

Елена Самойлова

Происшествия
СК попросит арестовать обвиняемого в сексуальном насилии над падчерицей
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Мужчина задержан по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Следственный комитет ходатайствует о его аресте. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 18 апреля обвиняемый изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в квартире в Северо-Западном административном округе. Девочка не побоялась и рассказала все матери.

Та, в свою очередь, поделилась со своей подругой во время обеда в кафе. Разговор женщин услышал сидящий за соседним столиком посетитель. Он и позвонил в полицию.

Вскоре после этого 48-летнего мужчину задержали. Его причастность к преступлению была подтверждена проведенными в рамках уголовного дела следственными действиями.

Также 21 апреля стали известны результаты экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бойца ММА Максима Новоселова. По словам его адвоката, на одежде спортсмена не было обнаружено биологических следов, которые принадлежали бы девушке. Кроме того, на одежде потерпевшей также не было найдено никаких следов, свидетельствующих о контакте.

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