«Имя не уточнили»: Стас Пьеха поделился историей, как его перепутали с бабушкой

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Российский исполнитель Стас Пьеха поделился курьезной историей, когда его пригласили на выступление вместо знаменитой бабушки — народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

— Бывало такое, меня приглашали выступить, а я смотрю, люди в возрасте очень сильно. Я пою, а они так удивляются. Говорят: «Пьеху заказывали, просто имя не уточнили», — рассказал артист в эфире шоу «Ты супер! 60+» на НТВ, где он является членом жюри.

Певца часто упрекали в том, что он не вышел бы на сцену, если бы не его знаменитая бабушка. По словам Стаса, он перестал обращать внимание на подобные выпады и относится к ним с юмором, хотя в начале карьеры реагировал на это остро. В шутку исполнитель даже называет себя «бабиным чудом».

В настоящее время Эдита Пьеха, которой 31 июля исполнится 85 лет, живет в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом и нечасто видится с внуком.

В январе домработница народной артистки Нина Чувашова рассказывала, что Стас Пьеха три года не навещает свою бабушку — известную артистку Эдиту Пьеху. По ее словам, Пьеха за последние два года ни разу не позвонил родственнице и совсем потерял интерес к личной жизни бабушки.