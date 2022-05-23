«Повод для беспокойства»: врач объяснил, кто более подвержен обезьяньей оспе

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, стоит ли бояться обезьяньей оспы и чем она может быть опасна для человека.

Он объяснил, что этот вирус входит в группу вируса обычной оспы, коровьей и лабораторного вируса для получения вакцины. С обезьяньей оспой человечество столкнулось еще в 1958 году, когда в Дании в группе приматов была вспышка заболевания, похожего на оспу.

— Вирус может переходить от животных к человеку, он отмечается легким течением. Летальность от оспы может достигать от 3,6 до 10 процентов в зависимости от штамма. Были случаи заражения и раньше, но они были характеры для территории Африки. С 13 мая были зафиксированы вспышки в тех регионах, где этого раньше не было: в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Италии, Германии и других странах, Поэтому оспа — новый повод для беспокойства, — рассказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По его словам, болезни больше подвержены люди с ослабленным иммунитетом, дети, люди с ВИЧ-инфекцией и другими иммуносупрессивными заболеваниями. Оспа передается от человека к человеку, попадая на слизистые при разговоре, кашле или чихании. Также распространение может происходить через предметы обихода.

— «Немое» существование болезни занимает от 5 до 13 дней, после этого развивается сильная лихорадка, слабость, головная боль, могут увеличиваться лимфоузлы, обычно симметрично. После этого начинают появляться первые воспаления на слизистых, а затем на поверхности кожи, сначала на лице, а в дальнейшем — по всему телу. Размер таких пятен — с ноготь мизинца, внутри содержится полупрозрачная жидкость с гноем, — объяснил доктор.

Волноваться по поводу лечения, по словам врача, не стоит, так как прививка спасает на 85 процентов. У вакцинированных людей возможность заболеть составляет всего 15 процентов. Кроме этого, есть ряд препаратов, которые способны справиться с оспой.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал о вероятности проникновения вируса оспы в Россию и рассказал о возможных сценариях течения этого заболевания в стране.