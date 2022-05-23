У Арнольда Шварценеггера родилась внучка

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У известного американского актера Арнольда Шварценеггера родилась внучка. Об этом сообщил его зять — актер Крис Пратт, ставший известным по главной роли в фильме «Стражи Галактики».

— Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери — Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт, — написал он в социальных сетях.

По словам Пратта, малышка родилась 21 мая. Он уточнил, что новорожденная, а также ее мать Кэтрин чувствуют себя хорошо. Супруги также воспитывают дочь Лайлу Марию, которой через несколько месяцев исполнится два года.

Крис Пратт женился на старшей дочери Шварценеггера в июне 2019 года. У актера также есть девятилетний сын Джек от первого брака с Анной Фэрис, с которой они расстались в 2017 году, пишет Газета.ru.

В конце прошлого года стало известно, что актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей супругой спустя десять лет, проведенных в судах. Пара сообщила общественности о своем расставании еще в 2011 году. Тогда в СМИ появилась информация, что домработница актера ждет от него ребенка. Только спустя десять лет после скандала супруги смогли добиться официального расторжения брака.