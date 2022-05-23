Стрела башенного крана упала на рабочих в Новой Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

Человек погиб после обрушения башенного крана на стройке. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, строительный объект располагается на улице Анны Ахматовой в поселке Внуковское Новой Москвы. В результате обрушения башенного крана один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

20 мая сообщалось, что строитель погиб, когда на него упала бетонная конструкция. Трагедия произошла в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке во время строительных работ.