Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стрела башенного крана упала на рабочих в Новой Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Стрела башенного крана упала на рабочих в Новой Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

Человек погиб после обрушения башенного крана на стройке. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, строительный объект располагается на улице Анны Ахматовой в поселке Внуковское Новой Москвы. В результате обрушения башенного крана один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

20 мая сообщалось, что строитель погиб, когда на него упала бетонная конструкция. Трагедия произошла в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке во время строительных работ.

стройка Смерть Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте