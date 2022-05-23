Капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов стартовал в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

В Москве начался капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов, расположенных на Севастопольском шоссе. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Один из переходов расположен в Донском районе рядом с домом 1 по Севастопольскому проспекту. Второй — в районе Коньково, около дома 54б по Севастопольскому проспекту.

В рамках работ специалисты городского хозяйства заменят старую керамическую плитку, приведут в порядок ступени и напольное покрытие, а также обновят инженерное оборудование и отремонтируют служебные помещения.

Отмечается, что во время проведения работ переходы не будут полностью перекрываться. Для прохода пешеходов будет открыта часть прохода, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

18 мая стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства столицы начали работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в программу капремонта 2022 года вошли 1,4 тысячи фасадов.