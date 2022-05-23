Эксперт прокомментировал информацию о возможном дефиците кефира и творога в России

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Российская молочная отрасль сильно зависима от поставок иностранной закваски, но пока дефицита кисломолочной продукции в стране на фоне их сокращения не предвидится. Об этом сообщил генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

Белов отметил, что в России импортируется очень большое количество заквасок для цельномолочной продукции и производства сыров.

— Но пока проблем с точки зрения импорта нет, поставщики пока подтверждают свои контракты. Но, конечно, стратегическая задача — развивать и внутреннее производство, — отметил он в комментарии НСН.

По его мнению, через некоторое время Россия сможет самостоятельно осуществлять производство большего количества закваски, просто ранее этот вопрос не был приоритетным. В настоящее время этот вопрос может выйти на первый план. Для этого государство должно предпринять определенные действия, например, льготное финансирование или возмещение прямых понесенных затрат.

В минувший четверг, 19 мая, специалисты Роскачества выяснили, что в девяти российских регионах производится молоко с растительными жирами.