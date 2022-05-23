Сын Владимира Жириновского сменил имя

Фото: Пресс-служба Госдумы

Старший сын ушедшего из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Новым именем 50-летнего экс-депутата стало Давид Гарсия. Предполагается, что Лебедев решился на этот шаг, чтобы уйти из-под западных санкций, которые были на него наложены еще в 2014 году.

— С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости. Лебедев никогда не скрывал своей любви к испанским берегам — возможно, с новым паспортом и новыми личными данными путешествовать ему станет легче, — цитирует источник издание.

Известно, что отношения Лебедева и Жириновского складывались не лучшим образом. Длительное время родственники не общались. Лебедев даже не пришел на похороны отца, но прислал на его могилу венок с трогательной фразой «Давай помиримся».

Ранее появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля на 76-м году в столице после тяжелой болезни, не оставил завещания для своих наследников.