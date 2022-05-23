«Российская креативная неделя» объединит креативный бизнес для поиска решений

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С 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького будет проходить третья «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников.

В этом году Форум обретает особую актуальность. Возникли новые вызовы, и для того, чтобы найти эффективные решения, необходимо консолидировать всех игроков рынка, обеспечить свободный диалог и совместную работу.

—Мы сегодня остро чувствуем значимость креативного сектора. Ее сложно переоценить в момент, когда мы шагнули в новую реальность. От прорывных идей промышленных дизайнеров зависит, как заработают производства и какого качества будет новый российский продукт. От специалистов из медиа зависит, как быстро наши кинотеатры заполнятся качественными российскими фильмами. Поэтому так важна включенность и работа на одной площадке главных творцов, мыслителей, философов и продюсеров, креативных бизнесменов. «Российская креативная неделя» неизменно станет объединяющей площадкой для всех, кто готов думать, искать решения, созидать и работать», — отметила Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя».

Событие традиционно объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес. Среди ключевых тем для обсуждения: новые ниши для креативных отраслей в условиях санкций и импортозамещения, разработка мер поддержки национальной креативной экономики, кадровая политика в новой реальности, креативный продукт и ответственность за социальные результаты контента, научно-образовательная политика и подготовка кадров в креативных индустриях, регулирование деятельности в сфере креативных индустрий в новой реальности. Спикерами станут более 1000 экспертов, ожидается, что мероприятие в этом году посетят свыше 250 000 человек.

«Российская креативная неделя» ежегодно охватывает все направления креативных индустрий: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.