Движение в центре Москвы ограничат из-за забега «Бегущие сердца»

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Москворецкий мост Карта всех событий

В период с 27 по 28 мая перекроют движение для транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 12 часов 27 мая до 16 часов 28 мая будут введены перекрытия на участках некоторых центральных улиц города, Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Это связано с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца», — говорится в сообщении.

Так, в городе перекроют движение транспорта на Москворецкой улице — от Москворецкой набережной до улицы Варварки с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая. Также в столице движение ограничат на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский Спуск — с 20:00 27 мая до 16:00 28 мая.

Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Более подробную информацию об ограничениях можно узнать в инфографике, предоставленной Telegram-каналом «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, 24 мая в столице перекроют движение на нескольких улицах. В частности, 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.