Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения «Экспо-2030»

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Россия приняла решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», поскольку заявка столицы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку на фоне антироссийской политики. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в МИД РФ.

— Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение <...> В связи с этим Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что участвовать в таких условиях невозможно, поскольку условия конкурса не позволяют говорить о честной конкуренции, сообщает ТАСС.

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что Москве предстоит посоревноваться с Римом за право проводить всемирную универсальную выставку «Экспо-2030». Глава страны напомнил, что Россия была представлена на первую выставку, которая проходила в Великобритании в 1851 году