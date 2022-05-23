Мотоциклист погиб в ДТП на востоке столицы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Мотоциклист погиб в результате ДТП на востоке столицы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на Щелковском шоссе в районе пересечения с Хабаровской улицей.

Водитель автомобиля «Хендай» во время перестроения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».

Фото: Госавтоинспекция Москвы

— Мотоциклист предпринял попытку «положить» мотоцикл на проезжую часть, однако получил травмы от удара о дорожный буфер и разделительное ограждение, — отмечается в сообщении пресс-службы.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Подробнее о том, кто должен отвечать за безопасность на дороге и соблюдение ПДД, — в материале «ВМ».