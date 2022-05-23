Менеджер фирмы по доставке бытовой техники обманул покупателя почти на 1,5 миллиона рублей
Раскрыто крупное мошенничество, жертвой которого стал клиент фирмы по доставке бытовой техники. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
По ее словам, злоумышленник занимал должность менеджера компании. Он принял заказ у потерпевшего и взял оплату. Однако заказ не оформил и не внес деньги в кассу предприятия.
— Как выяснилось, данный заказ не проходит по документам фирмы, — добавила Гузь.
Клиент не получил оплаченный товар и обратился в полицию.
Материальный ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый — 41-летний жителя Подмосковья. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
21 мая сообщалось о задержании мужчины, убедившего москвичку купить в кредит машину и отдать ему.