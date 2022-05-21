Задержан мужчина, убедивший москвичку купить в кредит машину и отдать ему

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Он убедил жительницу столицы купить в кредит автомобиль и забрал его себе. Об этом в субботу, 21 мая, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Полицейские установили, что злоумышленник через знакомого нашел женщину, которую обманным путем убедил приобрести машину в кредит, оформив его на себя. По договоренности между ними москвичка должна была передать авто по доверенности ему в пользование, а он — ежемесячно вносить оплату по кредиту. После оформления документов мужчина забрал транспортное средство марки Skoda и вскоре перестал выходить на связь.

Узнав, что кредит за автомобиль не выплачивался и он принадлежит другому владельцу, женщина обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 1,7 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали на территории Москвы. Им оказался 48-летний мужчина. Выяснилось, что он продал машину, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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