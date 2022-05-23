Синоптики назвали самый холодный день этой недели

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Эта неделя принесет в столицу тепло. Однако придет оно только после среды, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 23 мая.

По прогнозам синоптиков, вторник, 24 мая, выдастся самым холодным днем на этой неделе. Ночью столбики термометров покажут от пяти до семи градусов тепла. Днем температура поднимется до плюс 8–10 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.

В ночь на среду, 25 мая, температура опустится до плюс трех градусов. Однако днем воздух прогреется до 15 градусов. Осадков не ожидается.

Четверг, 26 мая, начнется с пяти–семи градусов тепла ночью. Днем потеплеет до плюс 17–19 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

В пятницу, 27 мая, ночью ожидается от 5–10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 14–19 градусов тепла. В столице пройдут кратковременные дожди с облачной погодой.

Тот же прогноз ожидается и в субботу, 28 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, когда в столицу придет тепло. По словам синоптика, теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая.