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Ученый назвала способ выявления педикулеза у ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый назвала способ выявления педикулеза у ребенка
Фото: Pixabay

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина рассказала, как обнаружить вши у ребенка.

По словам эксперта, если родители заметили, что ребенок чешется, непроизвольно подносит руку к голове, нужно непременно обследовать его на вшей.

Для начала необходимо аккуратно разобрать волосы, изучить затылочную и височные области. При этом обнаружить вшей непросто, особенно если их не так много. Поэтому лучше вшей вычесать, для этого есть специальные расчески в аптеках. У таких расчесок маленькое расстояние между зубцами. Если вычесывать влажные волосы на светлую ткань, то можно легко обнаружить насекомых, передает НСН.

До этого специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения педикулезом, сообщает пресс-служба ведомства. В первую очередь специалисты рекомендуют избегать контакта с зараженными людьми и соблюдать правила личной гигиены.

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