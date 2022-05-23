Диетолог объяснил, чем лучше заправлять окрошку

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Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, чем лучше заправлять окрошку.

Существует множество рецептов, по которым заливать главное летнее блюдо можно квасом, минеральной водой, кефиром или водой с уксусом, однако самый полезный вариант при снижении веса и правильном питании — это микс заправок.

— В минералке вообще нет калорий. Не слишком соленую минералку можно смешать с 1% или обезжиренным кефиром в равных пропорциях. И в результате вы получите заправку не более 20 калорий. Также минералку можно смешать даже с мягким обезжиренным творогом, который даст и консистенцию, и цвет, и вкус, — объяснил врач в новом видео на своем YouTube-канале.

От кваса врач рекомендует отказаться, так как в напитке содержится добавленный сахар, который не может не сказаться на фигуре и самочувствии. При этом самодельный кислый квас употреблять можно.

Также врач назвал рецепт окрошки, который подойдет даже для разгрузочного дня. В облеченный вариант летного супа входят индейка, яичные белки, огурцы, редис, зелень и молодой картофель, который еще не успел накопить крахмал, или корень сельдерея.

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