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Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Полина Долганова
В мире
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

По словам российского лидера, его встреча с белорусским коллегой обусловлена необходимостью рассмотреть вопросы безопасности и экономики обеих стран.

В ходе встречи Путин заявил, что России удается справляться с западными санкциями. Об этом, по его словам, свидетельствуют многие макроэкономические показатели.

— Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Лукашенко, в свою очередь, назвал нынешнюю экономическую ситуацию «временем возможностей».

Некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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