Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Лавочкина Карта всех событий

Появилось видео, как трое детей сбежали из детского сада на севере Москвы. На данный момент беглецы находятся в отделе полиции, куда за ними должны приехать родители.

На кадрах видно, как во время прогулки один из мальчиков подсадил другого. После этого ребенок нажал кнопку на воротах учреждения и вместе с друзьями сбежал. Малышей оперативно обнаружили в 600 метрах от детсада.

Видео: Прокуратура Москвы

Ранее сообщалось, что воспитанники самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра.

В настоящее время дети найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает. По данному факту Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Видео Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте