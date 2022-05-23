Появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Лавочкина Карта всех событий

Появилось видео, как трое детей сбежали из детского сада на севере Москвы. На данный момент беглецы находятся в отделе полиции, куда за ними должны приехать родители.

На кадрах видно, как во время прогулки один из мальчиков подсадил другого. После этого ребенок нажал кнопку на воротах учреждения и вместе с друзьями сбежал. Малышей оперативно обнаружили в 600 метрах от детсада.

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Ранее сообщалось, что воспитанники самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра.

В настоящее время дети найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает. По данному факту Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку.