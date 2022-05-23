Появилось видео побега детей из детского сада на севере Москвы
Россия, Москва, улица Лавочкина Карта всех событий
Появилось видео, как трое детей сбежали из детского сада на севере Москвы. На данный момент беглецы находятся в отделе полиции, куда за ними должны приехать родители.
На кадрах видно, как во время прогулки один из мальчиков подсадил другого. После этого ребенок нажал кнопку на воротах учреждения и вместе с друзьями сбежал. Малышей оперативно обнаружили в 600 метрах от детсада.
Ранее сообщалось, что воспитанники самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра.
В настоящее время дети найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает. По данному факту Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку.