Собянин рассказал о ходе реконструкции стадиона «Москвич»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

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Работы, связанные с реконструкцией стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики, подходят к завершению. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на спортивном объекте.

—Завод «Рено» ушел из Москвы, вместо «Рено» теперь завод переименован и вернул свое историческое название — Московский завод «Москвич». Исторически к этому заводу примыкал и принадлежал целый комплекс учреждений, зданий культурных, спортивных. Все они сегодня находятся в стадии обновления <...> Спортивный комплекс, спортивное ядро, состоящий из нескольких зданий, в том числе стадиона, на котором мы находимся, также находится на ремонте и реконструкции. Стадион и капитальные сооружения стадиона сами увеличились в пять раз — с почти двух тысяч до почти десяти тысяч (квадратных метров — прим. «ВМ»), — отметил он.

При этом глава города добавил, что по итогам реконструкции здесь будет новый современный комплекс. Руководитель департамента спорта города Алексей Кондаранцев в свою очередь уточнил, что стадион будет передан в эксплуатацию в сентябре этого года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в понедельник, 23 мая, в ходе осмотра культурного центра «Москвич» мэр объявил о необходимости завершения капитального ремонта в ускоренном режиме. Сейчас, как уточняется, на объекте идут фасадные и отделочные работы.