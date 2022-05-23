Собянин поручил ускорить завершение капремонта культурного центра «Москвич»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о необходимости завершения капитального ремонта культурного центра «Москвич» в районе Текстильщики в ускоренном режиме. Соответствующее поручение глава города дал в ходе осмотра объекта в понедельник, 23 мая.

— Я прошу вас, чтобы в этом году культурный центр заработал. Обеспечьте успешный запуск, — сказал Собянин, обращаясь к руководителю Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.

При этом глава столичного департамента культуры отметил, что работы ведутся в графике. По его словам, строители уже полностью закончили работу по внутренним инженерным системам. На данном этапе идут фасадные и отделочные работы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, мэр осмотрел ход работ по реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Собянин напомнил, что за последние годы удалось восстановить, реконструировать, создать заново около 800 парков и территорий.

В понедельник, 23 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в городе собираются ускорить реализацию строительных программ.