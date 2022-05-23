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Андрей Бочкарев: Реализация строительных программ в Москве будет ускорена

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Реализация строительных программ в Москве будет ускорена
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице планируют ускорить процесс реализации строительных программ. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Параллельно с этим все остальные программы развития города — здравоохранение, образование, спорт, административные здания, жилищное направление — будут развиваться в том же объеме. Могут быть какие-то тактические сдвиги, но стратегическая задача следующая — ускорять строительство, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что изначально подобную задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в связи с этим в городе идет усиленная работа по введению в эксплуатацию объектов раньше положенного срока. Также Бочкарев добавил, что на 90–95 процентов строительная отрасль Москвы обеспечена материалами, изделиями и оборудованием отечественного производства, сообщает «Москва 24».

В понедельник, 23 мая, заммэра рассказал о завершении сооружения трех опор моста через реку Битцу. Новый мост позволит обеспечить съезды с Московского скоростного диаметра на МКАД и Симферопольское шоссе.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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