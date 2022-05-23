Сооружение трех опор моста через реку Битцу завершилось в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

В Москве завершается возведение моста через реку Битцу. Работы проводятся в рамках строительства Московского скоростного диаметра. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Выполнены работы по погружению свайного основания под три из пяти опор моста, также ведется устройство технологических площадок для сооружения свайных оснований оставшихся двух опор, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый мост обеспечит съезды с Московского скоростного диаметра на МКАД и Симферопольское шоссе. На объекте планируется создание восьми полос движения — по четыре в каждое направление.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что длина моста составит 109 метров, а его ширина — 40 метров. На данный момент специалисты уложили более 300 кубометров бетона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты в рамках строительства Московского скоростного диаметра наполовину завершили возведение тоннеля под 32-м километром МКАД. По его словам, протяженность дорог участка МСД составляет около 12 километров.