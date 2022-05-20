Андрей Бочкарев: Тоннель под МКАД в рамках МСД завершен наполовину

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

Специалисты в рамках строительства Московского скоростного диаметра (МСД) наполовину завершили возведение тоннеля под 32-м километром МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 20 мая.

— Близится к завершению сооружение защитного экрана из труб, установлена 71 труба из 73, причем 52 трубы уже забетонированы, параллельно началась цементация грунтового массива в штольне тоннеля, — добавил заммэра.

По его словам, протяженность дорог участка МСД составляет около 12 километров. Общая строительная готовность при этом оценивается в 15 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что помимо тоннеля на участке МСД запланировано строительство еще семи искусственных сооружений.

До этого глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в столице подходит к концу строительство эстакады, которая обеспечит комфортный съезд автотранспорта с проспекта Мира на северный участок московского скоростного диаметра (СВХ) в сторону Сельскохозяйственной улицы.