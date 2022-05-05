Загрутдинов: Завершается строительство эстакады съезда с проспекта Мира на северный участок МСД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

В столице подходит к концу строительство эстакады, которая обеспечит комфортный съезд автотранспорта с проспекта Мира на северный участок московского скоростного диаметра (СВХ) в сторону Сельскохозяйственной улицы. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты бетонных конструкций эстакады и устройство водоотвода. Съезд готов на 93 процента, — сказал он.

Загрутдинов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2023 году завершится строительство всех хордовых магистралей и подойдет к концу благоустройство территорий.

На данный момент на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе построили и открыли 14 километров дорог, в том числе шесть искусственных сооружений: две эстакады, два путепровода и два моста.

Всего на северном участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе предусматривается строительство и реконструкция 22 километров дорог, в том числе 10 искусственных сооружений: два путепровода, четыре эстакады, четыре моста, два подземных пешеходных перехода.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через Москву-реку в рамках ЮВХ. Работы готовы на 60 процентов.