Жителям Подмосковья напомнили о программе туристического кешбэка для детских лагерей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской области на сегодняшний день работает 115 детских лагерей, из которых 85 вошло в программу туристического кешбэка. Это означает, что при оплате путевки для ребенка картой «Мир» родители могут получить компенсацию до 20 тысяч рублей. Об этом напомнил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что этим летом в лагерях Московской области смогут отдохнуть порядка 470 тысяч детей.

Андрей Воробьев отметил, что необходимо обеспечить высокой качество отдыха в детских лагерях.

— Надеюсь, что 27 мая уже будет тепло, чтобы дети не мерзли, а с полной пользой для здоровья, знакомств отдыхали в летних лагерях, — добавил Андрей Воробьев.

Также сообщается, что в открытой продаже остались еще девятнадцать тысяч путевок в детские лагеря. Их разбили по трем ценовым категориям, передает «360».

Этим летом отправить ребенка в оздоровительные лагеря планирует каждый девятый участник опроса, который накануне провел один из популярных сервисов по поиску работы. «Вечерняя Москва» собрала варианты детского отдыха.