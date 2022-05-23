Более 15 ДТП с участием мотоциклистов произошло на минувшей неделе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На неделе с 16 по 22 мая произошло 16 аварий с участием мотоциклистов и 13 — с участием велосипедистов. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Всего на минувшей неделе зарегистрировано 165 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли четыре человека, среди жертв также один ребенок.

Кроме того, ранения получили 184 человека, в их числе 23 несовершеннолетних.

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Самым распространенным видом ДТП стали столкновения транспортных средств — 78 случаев. На втором месте наезды на пешеходов — 51 случай.

Самым аварийным днем прошлой недели стала пятница.

Ранее сообщалось, что в ДТП на востоке столицы погиб мотоциклист. Трагедия произошла на Щелковском шоссе — водитель автомобиля во время перестроения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Мотоциклист попытался «положить» мотоцикл на проезжую часть, однако ударился о дорожный буфер и разделительное ограждение.