Собянин: Строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 77 процентов. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил, мэр Москвы Сергей Собянин.

— БКЛ продолжает активно строиться. Восточный участок Большой кольцевой линии включает в себя четыре станции, 10 километров; готов на 77 процентов, и никаких сомнений нет, что он будет введен по плану в 2023 году, — отметил он.

В свою очередь, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в июне на всех вводимых участках и станциях могут начаться монтаж и обкатка всех необходимых систем жизнедеятельности и управления движением, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Печатники» БКЛ метро. По его словам, она готова на 65 процентов. Отмечается, что станцию оформят индивидуально для комфорта горожан. Так, отделка пассажирской зоны станционного комплекса выполняется четко по силуэту несущих конструкций — это позволит сохранить больше свободного места.