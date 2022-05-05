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Андрей Бочкарев: Станция «Печатники» БКЛ метро построена на 65 процентов

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: Станция «Печатники» БКЛ метро построена на 65 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Строительство станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 65 процентов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время монолитные конструкции строящейся станции выполнены более чем на 50 процентов, общая строительная готовность станции оценивается в 65 процентов. Продолжается устройство внутренних стен и перегородок. Активно ведутся архитектурно-отделочные работы в зоне платформенной части, мостовых переходов, блоке технических помещений и кассовом зале второго вестибюля. Кроме того, идет монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, — рассказал Бочкарев.

Кроме того, специалисты приступили к установке эскалаторов, а также под монтаж лифтового оборудования переданы две лифтовые шахты.

В свою очередь генеральный директор входящей в Группу компаний «МИП-Строй 1» Константин Маслаков добавил, что станция будет оформлена индивидуально для комфорта пассажиров. Например, отделка пассажирской зоны станционного комплекса выполняется четко по силуэту несущих конструкций — это позволит сохранить больше свободного места.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций московского метро выступает Группа компаний «Мосинжпроект». Будущая станция Большого кольца получит индивидуальное оформление, а архитектурные решения соответствуют современным принципам организации функционального пространства.

5 мая мэр города Сергей Собянин сообщил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 70 процентов.

До этого Андрей Бочкарев отметил, что Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готов на 90 процентов.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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