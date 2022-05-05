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Собянин: Строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 70 процентов

Лейла Алиева
Город
Собянин: Строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 70 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 70 процентов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Теперь вся БКЛ практически уже работает в режиме, когда не надо будет останавливать радиальные направления. Будет идти проходка и технологические уже доработки. Восточный участок метрополитена БКЛ реализован на 70 процентов, — отметил он.

Кроме того, мэр добавил, что технологический цикл строительства БКЛ выстроен таким образом, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

Одна из последних таких соединительных линий построена в Печатниках. Для этого приостановили работу Люблинско-Дмитровской линии метро, которая является самой загруженной, передает агентство городских новостей «Москва».

4 мая на целых шесть дней раньше запланированного срока открылся участок «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро. На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 30 процентов, а южный участок салатовой линии разгрузится до 15 процентов.

21 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о том, что Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готов на 90 процентов.

До этого Собянин осмотрел ход строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща». Он отметил, что у станции будет самый длинный эскалатор в городе. Его длина составит 135 метров. Также «Марьина Роща» войдет в топ-3 самых глубоких станций городской подземки.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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