Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро «Марьина Роща»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 февраля, осмотрел ход строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща».

— «Марьина Роща» — это одна из самых сложных станций, она строится в закрытом контуре, под землей, что прямым образом влияет на ход работ, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что у станции будет самый длинный эскалатор в городе. Его длина составит 135 метров. Также «Марьина Роща» войдет в топ-3 самых глубоких станций городской подземки.

— Станция будет взаимодействовать с Люблинско-Дмитровской станцией метрополитена, МЦД-2 и будущим МЦД-4. Таким образом здесь будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей, — отметил мэр.

Прилегающую к станции территорию благоустроят и озеленят. По особой просьбе Собянина работы должны завершить к запуску станции.

7 февраля мэр Москвы заявил, что в столице в 2022 году планируют открыть 10 новых и обновленных станций Московских центральных диаметров (МЦД). По его словам, в городе активно строят пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Новые станции несут в себе много положительных моментов — миллионы москвичей смогут быстрее и дешевле добираться на работу и домой в комфорте, они в целом повысят привлекательность проекта МЦД и т. д. Все станции оборудованы хорошей инфраструктурой с навесами и чистыми платформами, пришедшими на смену устаревшим «платформам с парой-тройкой лавочек», отметил мэр.