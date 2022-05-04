Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

4 мая на целых шесть дней раньше запланированного срока открылся участок «Дубровка» — «Волжская» Люблинско–Дмитровской линии метро.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подчеркнули, что приложили максимум усилий, чтобы завершить необходимые работы как можно скорее. В ведомстве напоминали, что закрыт он был вынужденно — на время строительства пересадки на станцию «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

— Уже скоро откроется новая станция «Печатники» в составе юго-восточного участка БКЛ. Горожане смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, на станции «Печатники» Люблинско–Дмитровской линии станет свободнее на 30 процентов, а южный участок салатовой линии разгрузится до 15 процентов.

Во время действия ограничений, пояснил Максим Ликсутов, специалисты обновили действующую инфраструктуру: проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, а также заменили больше 150 метров рельсов.

— Более 500 сотрудников Транспортного комплекса помогали пассажирам сориентироваться и построить маршруты, а бесплатные автобусы «КМ» только за три первых дня закрытия перевезли более 197 тысяч пассажиров, — поделился заместитель мэра Москвы.

В середине апреля специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подключение станции к электросетям.

— В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Строительство БКЛ — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются электроснабжением с резервом.

Следующий этап — интеграция станции в существующую транспортную сеть метро. В департаменте также объяснили, что закрыть только одну станцию «Печатники» Люблинско–Дмитровской линии было невозможно.

— Поезда, курсирующие по линии, доезжают до оборотных тупиков, чтобы продолжить свой маршрут в обратном направлении. Такие тупики существуют на станциях «Дубровка» и «Волжская», — пояснили в ведомстве.

ЦИФРА

70 километров — протяженность Большой кольцевой линии. В нее войдет 31 станция и три электродепо.

КСТАТИ

В этом году построят станции БКЛ «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В оформлении станции «Печатники» используют характерные для типографии черный, серый и белый цвета, а наземные вестибюли будут напоминать книжную полку.