Работники подмосковного швейного цеха оказались нелегальными мигрантами

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка Карта всех событий

Задержан подозреваемый в организации незаконной миграции в Ленинском городском округе. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 42-летний житель Владимирской области оборудовал цех по пошиву одежды в арендованном доме в поселке Развилка. С помощью интернет-сервиса он нашел рабочих и поселил их на швейном производстве. Только сотрудники оказались нелегальными мигрантами.

В результате рейда по информационным учетным базам полицейские проверили 24 гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии, проживающих в доме. На 12 из них составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ, в отношении еще десяти мигрантов — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

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Каждый иностранец оштрафован на пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны, добавила Петрова.

В отношении неудавшегося бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

18 апреля сообщалось, что задержаны участники группы, которые организовывали въезд нелегалов в РФ.