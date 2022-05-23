Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» сдадут летом 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Международный центр самбо и бокса на территории спорткомплекса «Лужники» будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию уже этим летом. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Центр самбо и бокса мы практически строим за полтора года. Это огромный объект. Мы его начали в конце 2020 года. На финальных стадиях уже монтируется оборудование — оборудование медийное, которое необходимо для освещения уже международных и наших соревнований. Поэтому я думаю, что уже летом мы подготовим полностью объект к сдаче, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что есть вопросы, связанные с рядом элементов оборудования, которые закупались за рубежом. На данный момент подобные закупки перенаправляются, передает слова Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в здании центра предусмотрены две подземные парковки. А его особенностью станут зеркальный потолок и витражное остекление. Благодаря эффекту отражения граждане за пределами комплекса смогут наблюдать за тренировками.