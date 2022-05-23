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Эксперт рассказал, что ждет туристический рынок России в этом сезоне

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, что ждет туристический рынок России в этом сезоне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Туристический сезон в России уже успел набрать обороты, а граждане активно бронируют поездки как за рубеж, так и внутри страны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что по-прежнему действует принцип: чем раньше планируешь путешествие, тем меньше платишь. Возможность выбора туристических поездок с горизонтом планирования до конца июля — начала августа, по словам специалиста, у россиян есть.

Он напомнил, что с 1 мая РЖД запустило 23 туристических маршрута по всей России, включая юг страны и Северный Кавказ. Помимо этого, эксперт указал на то, что спросом сейчас пользуются речные круизы по Волге, Енисею и Байкалу.

При этом цены практически не выросли, так как туристический поток в эти места не такой высокий, передает «Радио 1». Барзыкин также посоветовал обратить внимание на Подмосковье в качестве места для кратковременных поездок.

До этого зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил, что промышленный туризм, то есть посещение различных предприятий, может быть включен в новый законопроект о туризме, который сейчас разрабатывают депутаты.

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