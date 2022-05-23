Андрей Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ метро начат монтаж архитектурного освещения платформенного участка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

На платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро монтируются потолочные светильники. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Закарнизная подсветка является важнейшей частью системы освещения платформы станции «Текстильщики». Светильники смонтируют на конструкции из подвесных панелей, свет будет отражаться от расположенного выше второго уровня потолка и падать на платформу через проемы, — сказал представитель мэрии.

По словам заммэра, готовность станции «Текстильщики» составляет 85 процентов. При этом, кроме архитектурной отделки, на станции ведется монтаж внутренних инженерных систем, который выполнен уже более чем наполовину. Также специалисты заканчивают работу по устройству внутренних стен и перегородок.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции будет установлено 470 светильников российского производства, к монтажу которых специалисты приступят в конце месяца.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77 процентов. По его словам, он включает в себя четыре станции протяженностью десять километров.