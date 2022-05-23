Врачи назвали два симптома, сигнализирующих о раке кишечника

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Частые походы в туалет и более жидкий стул могут быть симптомами рака кишечника. Об этом сообщили врачи организации Canser Research UK.

Специалисты отмечают, что опухоль в кишечнике может проявиться резкой сменой поведения этого органа. Сюда относятся слишком частые или слишком редкие походы в уборную, диарея и другие изменения консистенции стула.

Также симптомами злокачественной опухоли в кишечнике могут быть ощущение неполного опорожнения или следы крови, сообщают специалисты. Помимо этого, тревожными сигналами являются необъяснимая потеря веса, сильная усталость без причины, а также боль и уплотнения в районе живота, передает «МедикФорум».

Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова рассказала о неочевидных симптомах онкологии. Рак шейки матки, по данным эксперта, встречается чаще всего.

Наиболее характерный симптом, на который она рекомендует обязательно обращать внимание, это кровянистые выделения из половых путей. Однако их просто спутать с менструацией, поэтому онколог советует обращать внимание и на другие симптомы.

Среди них — боли внизу живота, которые могут отдавать в поясницу, кровянистые выделения после полового контакта, а также выделения с неприятным запахом.