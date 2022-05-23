Экономист Домащенко заявил об угрозе «голландской болезни» в России из-за сильного рубля

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Приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам и укрепление рубля грозят российской экономике «голландской болезнью». Такое мнение высказал в понедельник, 23 мая, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

По его мнению, высокий курс национальной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и росту цен на товары в долгосрочной перспективе. Кроме того, при нехватке импорта сильный рубль может побудить участников рынка искать альтернативные каналы поставок.

Домащенко заявил, что сильная нацвалюта отрицательно влияет на конкурентоспособность российских экспортных товаров, за исключением нефтегазовой отрасли. И во избежание негативных последствий, следует установить фиксированный курс рубля, утверждает экономист. Так поступили в Китае, что помогло стране избежать «голландской болезни», передает РБК.

До этого источник, близкий к правительству и регулятору, сообщил, что Центральный банк России (ЦБ) вернулся к практике закупки иностранной валюты. Такая мера якобы необходима для контроля укрепления рубля. Отмечалось, что валюта якобы покупается банком не напрямую. Закупкой занимаются другие участники финансового рынка. Подробности операций и названия организаций источник не привел.

Однако позднее эту информацию опровергли в пресс-службе ЦБ.