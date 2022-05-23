Врач предупредил об опасности разного давления на правой и левой руках

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Кардиолог Алексей Жито рассказал о причинах отличающегося артериального давления в левой и правой руке.

По словам эксперта, разница артериального давления в руках, составляющая боле 15–25 миллиметров ртутного столба, говорит о серьезных патологиях в организме человека, вплоть до злокачественных опухолей. Одной из причин таких показателей может служить простая гипертрофия руки.

В этом нет ничего критичного, так как рабочая конечность всегда испытывает больше нагрузок. У правшей приток крови больше к правой руке, а у левшей — к левой.

— С другой стороны, тут же бывают и патологические причины, такие как синдром лестничной мышцы, когда происходит повреждение мышечных волокон, происходит спазм и сдавливание артерии. Некоторые доброкачественные и злокачественные опухоли могут приводить к сдавлению артерий, атеросклероз, отложение холестериновых бляшек на стенках артерии может провоцировать снижение уровня артериального давления, — добавил кардиолог.

Существуют также и более редкие причины разницы артериального давления в руках. Так, например, Жито отмечает врожденные заболевания человека, среди которых можно назвать изменение уровня отхождения или градус отхождения артерии от сонных артерий и от аорты, что сопровождается изменениями давления, передает Пятый канал.

До этого главный кардиолог Москвы, Елена Васильева, рассказала о том, какое артериальное давление сигнализирует об артериальной гипертензии, которая влечет за собой острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения.