Главный кардиолог Москвы сообщила, какое давление должно насторожить

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Людям следует обратить внимание и посоветоваться с медиком, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80. Об этом сообщила главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева.

— Если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, стоит обратить на это внимание и посоветоваться с врачом. Рекомендация, которую могу сразу дать всем: ограничить употребление соленой пищи, не досаливать еду. Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими, прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения, — рассказала она.

Доктор отметила, что зачастую артериальная гипертония не сопровождается симптомами. Иногда может возникать головная боль при повышении артериального давления, затем организм привыкает и перестает реагировать, а опасность осложнений не уменьшается.

Васильева отметила, что витаминов для сердца не существует. Любые витамины необходимо пить только по назначению врача, потому что их избыток не менее опасен, чем недостаток, передает РИА Новости.

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский пояснил, чем опасно резкое снижение давления. По словам специалиста, давление может снизиться по ряду причин: при кровотечении, переливании несовместимой крови, анафилактическом шоке при приеме лекарств, бесконтрольном приеме гипотензивных средств.