Эксперты объяснили, откуда взялась оспа обезьян

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В мае 2022 года в Европе зафиксировали первый случай заражения человека обезьяньей оспой, которая обычно не выходит за пределы стран-эндемиков. Обычно очагами распространения инфекции становятся страны Западной и Центральной Африки. Заболевших в ряде государств оправляют на 21-дневный карантин.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, государственный советник третьего класса, кандидат политических наук и Павел Коротин, политтехнолог, президент Korotin Consultancy Development Group в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему вирус так активно ворвался в новостную повестку и может ли это быть информационным вбросом.

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— Очевидно, эта оспа кому-то нужна, но я бы не стал говорить, что это конспирологический уровень. Подобного рода заболевания появляются очень вовремя, когда нужно поменять повестку дня. Последний месяц в СМИ «тестировали» и чуму, и холеру, и оспу, и смотрели, на что люди будут больше реагировать. Интенсивность употребления термина «оспа обезьян» встречается сразу после переломного момента спецоперации на Украине. Корреляция 100 процентов, а связано или нет — каждый сделает свой собственный выбор, — прокомментировал Павел Коротин.

Он считает, что новая эпидемия — это информационная завеса, которая будет закрывать период неопределенности после сдачи «Азовстали». Подобная ситуация уже случалась в мировой истории не так давно. Когда российские военные одерживали победы в Сирии, на Западе было объявлено о возвращении вируса Эбола, а через 10 дней в СМИ заговорили о вирусе Зика.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что необходимо учесть два вопроса при определении, кому нужна повестка про оспу обезьян. Если это необходимо для стран Запада, то встает вопрос, потянут ли они второй локдаун, о котором уже говорят в СМИ.

— Наверное, потянут, но в конце они будут очень бедными. И второй вопрос: потянут ли они в плане политики и общества? Вспомните, какой была реакция на локдаун в Италии, Германии и других странах. Пока ужасов оспы еще не демонстрировали, но люди от информации об этом уже устали. Если от этой оспы будут гибнуть миллионы, то это будет хорошим поводом закрыть всех дома, но я боюсь, что в этом процессе можно потерять Европу в политическом и общественном смысле, — прокомментировал эксперт.

Врач Михаил Петрик рассказал, как бороться с оспой обезьян и какие категории людей более подвержены этому заболеванию. Отечественные специалисты считают, что вакцинация от оспы сможет защитить в 85 процентах случаев.