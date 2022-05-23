Бочкарев: Работы по реконструкции стадиона «Москвич» вышли на финальную стадию

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 46/15 Карта всех событий

Реконструкцию стадиона «Москвич» планируется завершить в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 23 мая.

— Реконструкция стадиона «Москвич» была начата в мае 2019 года — впервые за его полувековую историю. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98 процентов, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы, — отметил он.

Также заммэра добавил, что специалисты построили трибуны на 4190 зрителей и 44 места для маломобильных граждан, а в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею.

Кроме того, на стадионе будет создано легкоатлетическое ядро. Стадион «Москвич» расположен в районе Текстильщики по адресу Волгоградский проспект, владение 46/15.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице за последние несколько лет построили более 150 крупных спортивных сооружений. Например, в Раменках было демонтировано старое здание, на месте которого будет построен современный спорткомплекс площадью около шести тысяч квадратных метров.