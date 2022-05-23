Собянин рассказал о реконструкции спортивных объектов при заводе «Москвич»

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 46/15 Карта всех событий

Ряд культурных и спортивных учреждений, которые исторически принадлежали заводу «Москвич», в настоящее время подвергаются обновлению. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В том числе идет реконструкция стадиона — первая за его полувековую историю. Увеличили площадь этого объекта и его капитальных сооружений в пять раз. Теперь здесь есть новое футбольное поле с подогревом, стрелковый комплекс, стали больше трибуны и пространство под ними, — сказал глава города.

Кроме того, в исторический спортивный кластер при заводе входят дворец спорта, ледовая арена и теннисные корты, которые также будут отремонтированы. Специалисты благоустроят территорию вокруг, а также сделают зоны отдыха с кафе и пунктами проката спортинвентаря, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции стадиона «Москвич» вышли на финальную стадию. По его словам, построены трибуны на 4190 зрителей и 44 места для маломобильных граждан.