Бочкарев назвал вероятные сроки запуска пассажирского движения по БКЛ

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Пассажирское движение на всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена может быть запущено в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы в прошлом году запустили десять станций Большой кольцевой линии, которые должны были запускаться в 2022 году, — фактически на несколько месяцев раньше. Сейчас перед нами стоит задача, которую поставил мэр Москвы: до конца этого года на оставшихся девяти станциях и на десятой — это «Нижегородская» — завершить работы, а в декабре 2020-го и в начале 2023 года поехать с пассажирами, — сказал представитель мэрии.

Кроме того, Бочкарев добавил, что основной задачей является завершение строительных работ на оставшихся станций БКЛ до конца года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Бочкарев сообщил о начале монтажа архитектурного освещения платформенного участка станции «Текстильщики» БКЛ метро. По его словам, готовность станции составляет 85 процентов.