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Ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в подмосковном Королеве

Елена Самойлова
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в подмосковном Королеве
Фото: gov.spb.ru

В подмосковном Королеве задержан директор фитнес-центра, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших смерть ребенка. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По словам собеседника «ВМ», 21 мая четырехлетний ребенок, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна и стал тонуть. Несмотря на оказанную помощь, мальчик скончался.

Подозреваемый занимал должность директора фитнес-центра. Мужчина обвиняется в том, что не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в зоне бассейна.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для него.

До этого сообщалось, что воспитанники детского сада в столице самостоятельно покинули здание, оставшись без присмотра. Дети уже найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает. По данному факту Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

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